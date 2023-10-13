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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة تبدأ فى فحص أوراق حازم عمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وخضع المرشح المحتمل حازم عمر لتوقيع الكشف الطبى على حالته البدنية والذهنية من خلال القيام بالكشف فى أربع عيادات هى المخ والأعصاب وأمراض القلب والباطنة والجراحة والرمد، حيث تم اعداد التقارير النهائية للفحوصات والتحاليل والكشف وسلمها ضمن أوراق الترشح.
وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بتسليم تزكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية أو 25 ألف تأييد من المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، كشرط أساسي للتقديم، ثم يسحب نموذج الترشح وملء البيانات.
وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وعقب تقديم أوراق الترشح رسميا تتولى لجنة تلقى أوراق الترشح فحص المستندات المقدمة وعد التزكيات أو تأييدات المواطنين باستخدام أجهزة الماسح الضوئي.
وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.
وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية.
لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة تبدأ فى فحص أوراق حازم عمر (5)
حملة حازم عمر (1)
حملة حازم عمر (2)
حملة حازم عمر (3)
حملة حازم عمر (4)
حملة حازم عمر (5)
حملة حازم عمر (6)
حملة حازم عمر (7)
حملة حازم عمر (8)
حملة حازم عمر (9)
حملة حازم عمر (10)
حملة حازم عمر (11)
حملة حازم عمر (12)
حملة حازم عمر (13)
حملة حازم عمر (14)
حملة حازم عمر (15)
حملة حازم عمر (16)
لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة تبدأ فى فحص أوراق حازم عمر (1)
لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة تبدأ فى فحص أوراق حازم عمر (2)
لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة تبدأ فى فحص أوراق حازم عمر (3)
لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة تبدأ فى فحص أوراق حازم عمر (4)
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