شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول حملة السيسى الانتخابية يدعو كل مواطن للتبرع بالدم للأشقاء فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف المستشار محمود فوزى، أن وقوف الشعب المصرى مع فلسطين هو موقف ثابت للدولة المصرية، على المستوى الإنسانى والعربي والأمن القومى، داعيا كل مواطن مصرى قادر على التبرع بالدم، أن يتوجه فورًا للتبرع بالدم، مؤكدًا أن هذه المواقف تكشف معادن الرجال.

وأشاد "فوزى" بمواقف القيادة السياسية المصرية الحكيمة والواعية، متمنيًا أن تمر هذه المحنة بكل خير على مصر وفلسطين، وأن يعم السلام، مشيرًا إلى كلمة الرئيس السيسى التى ألقاها عقب حفل تخرج الكليات العسكرية أمس، واصفًا إياها بـ"الكلمة القوية واضحة المعالم والخطوط".

ودعا "فوزى" وسائل الإعلام كافة، إلى تحفيز المصريين جميعًا على الوقوف بجوار أشقاءهم الفلسطينيين عن طريق التبرع بالدم"