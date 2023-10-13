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استمرار تدفق المساعدات الانسانية علي مطار العريش..فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - استمر مطار العريش بشمال سيناء اليوم الجمعة، فى استقبال تدفق مساعدات إغاثية قادمة من العديد من الدول لصالح أهالى قطاع غزة، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصرى الشحنات تمهيدا لإيصالها إلى غزة.

وكان الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، قال إن مصر من أوائل الدول التي أرسلت  مساعدات إنسانية لأهالي غزة، مؤكدا أن شباب الهلال الأحمر المصري يواصلون مهامهم على مدار الساعة متطوعين لنقل المساعدات الدولية بعد استلامها.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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