شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة النواب": إقرار قانون المسئولية الطبية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يتم إصدار قانون المسؤولية الطبية خلال أسبوعين، حيث تم عقد اجتماع أمس الخميس، بحضور وزارتى الصحة والعدل، والحكومة لإجراء المراجعة النهائية لمواد القانون، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان ستتلقى رد خلال أسبوعين على ما يتضمنه القانون، تمهيدا لإقراره خلال الشهر المقبل.
وحول لجنة تحسين أوضاع الأطباء، قال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان،: أن اللجنة اجتمعت مرتين حتى الآن منذ تشكيلها، وسيتم إجراء تعديلات لقانون 14 لسنة 2014، لتحسين أوضاع الأطباء المالية.
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