شكرا لقرائتكم خبر عن مئات من المواطنين يرددون هتافات داعمة لغزة بالجامع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم عديد من المصلين بالجامع الأزهر، بعد صلاة الجمعة، وقفة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وردد المواطنون داخل وخارج المسجد هتافات لدعم الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى من بينها "بالروح بالدم.. نفديكَ يا أقصي"، كما رفعوا أعلام فلسطين، منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقتل المدنيين قطاع غزة، وتدمير المباني ومختلف المؤسسات في فلسطين، وكانت الوقف وسط تواجد الكثير من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف.

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مظاهرات الازهر



مظاهرات الازهر



مظاهرات الازهر