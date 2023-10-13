شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد الأطباء للتصويت بالانتخابات قبل غلق باب التصويت بساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة انتخابات التجديد النصفي للأطباء، إقبال من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بعمليات التصويت قبل غلق باب التصويت على مستوى الجمهورية بساعة واحدة، حيث من المقرر أن يتم غلق باب التصويت فى الخامسة مساء.

وشهدت اللجان تواجد أعداد كبيرة من مندوبى المرشحين أمام اللجان لحث أعضاء الجمعية للتصويت لصالح مرشحيهم، من خلال توزيع الدعاية الانتخابية والبرامج وأسماء أعضاء القوائم على الأعضاء قبل الدخول للجان.

ويخوض الانتخابات 77 طبيبا بالنقابة العامة من بينهم 9 على مقعد النقيب العام للأطباء، و21 على منصب عضو فوق السن، و21 منصب عضو تحت السن، ومرشحى القطاعات، بالإضافة إلى 324 طبيبا على مستوى كافة النقابة الفرعية، ومن المقرر أن يتم غلق باب التصويت فى الخامسة مساءً اليوم ، واذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم، لافتا إلى أن فور غلق باب التصويت سيتم فرز الأصوات، تمهيدا لإعلان النتائج.

يذكر ان انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الاولي تشمل نصف اعضاء مجالس النقابات فقط ، والمرة الثانيه تشمل النصف الاخر بالاضافه الي مقاعد النقباء علي مستوي الجمهورية.