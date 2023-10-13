شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى للأطباء على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، غلق باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، وبدء فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج، وسيسمح فى حال وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم، بالتصويت دون غيرهم.

كان قد قال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، إن الإقبال للمشاركة فى عمليات التصويت منذ فتح باب اللجان فى التاسعة من صباح اليوم، يعتبر فوق المتوسط على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أبرز المحافظات التى شهدت إقبالا هى: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، المنيا، والدقهلية.

وأوضح عشوب، فى تصريحات لليوم السابع، أن بعض اللجان شهدت إقبال كبير صباحا، وتم التعامل بشكل فورى مع الوضع، لتسهيل مشاركة الأطباء وعدم تأخر عمليات التصويت، لافتا إلى أن المشاركين من الشباب نسبة ملحوظة، فضلا عن الأطباء من ذوى الخبرة.

وأوضح رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، أن كافة اللجان على مستوى الجمهورية عملت منذ بدء بشكل جيد، مضيفا: حدث تأخير في لجان محافظتى جنوب سيناء والوادي الجديد حوالى 30 دقيقة، إلا أن الأمور سارت على نحو جيد بعد ذلك.