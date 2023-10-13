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مطار العريش يستقبل 26 طن مساعدات إضافية قادمة لشعب فلسطين.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش بشمال سيناء اليوم الجمعة 26 طنا من المساعدات الإضافية، القادمة من العديد من الدول لصالح أهالى غزة، حيث يواصل المطار تدفق مساعدات الإغاثية، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصرى الشحنات تمهيدا لإيصالها إلى غزة.

وكان الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، قال إن مصر من أوائل الدول التي أرسلت  مساعدات إنسانية لأهالي غزة، مؤكدا أن شباب الهلال الأحمر المصري يواصلون مهامهم على مدار الساعة متطوعين لنقل المساعدات الدولية بعد استلامها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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