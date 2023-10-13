شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يصل أوغندا لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الجمعة زيارة رسمية لبحث التعاون المشترك.

والتقي سويلم الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة الأوغندى حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فيما يخص مجال المياه وتغير المناخ خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين بصفة عامة و وزارتي المياه بصفة خاصة.

وأكد سويلم أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتبادلة مع شقيقه وزير المياه الاوغندي معربا عن إعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين ومؤكداً على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية ، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ومن جانبه رحب شيبتوريس بالدكتور سويلم والوفد المرافق معرباً عن سعادته بلقاء الوزير ، ومشيراً لحفاوة الاستقبال التى شهدها عند زيارته لمصر في شهر يونيو الماضي والإشادة بالتواصل الدائم بين الوزارتين.

وأشار سويلم الى تاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى بدأ بمذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا في عام 2010 والتي إشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئر جوفي في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في 5 مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.

وأكد على أهمية العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ، وفتح آفاق لمشروعات جديدة بين البلدين تحقق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق ، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث والدعم الفني لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للكوادر الفنية الأوغندية من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.

وأشار سويلم الى ضرورة التعامل مع تحدى تغير المناخ وتأثيره على قطاع المياه من خلال تنفيذ مشروعات تساعد الدول الأفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، ووصولاً لتحقيق رؤية المياه 2030 ، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.