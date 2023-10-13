المتحدث العسكري: المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف خبير أمراض الجهاز الهضمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور محمد عثمان، ( أمريكى الجنسية) أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والمناظير و استشارى مناظير القنوات المرارية والبنكرياس ومنظار الموجات فوق الصوتية واستئصال أورام الجهاز الهضمي بالمنظار وشق عضلة الفؤاد بالمنظار بجامعة بايلور- تكساس - الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه سيتم استقبال الطبيب فى الفترة من 10-18/11/2023.

وقال المتحدث عبر صفحته الرسمية، إنه تقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومياً عدا يومي الخميس والجمعة .