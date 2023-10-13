بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، غلق اللجان الانتخابية قبل قليل، وبدء عملية فرز الأصوات.

وتوافد آلاف الأطباء على مقر النقابة العامة بالقاهرة والنقابات الفرعية بالمحافظات اليوم الجمعة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي؛ لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي بشكل كامل من أعضاء بهيئة النيابة الإدارية.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازي، علي كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوي، محمد منير.