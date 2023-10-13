رئيس برلمان زيمبابوي يثمن العلاقات التاريخية بين القاهرة وهراري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

استقبل رئيس مجلس النواب بدولة زيمبابوي جاكوب موديندا، الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بحضور السفيرة سلوى موافي سفيرة مصر بزيمبابوي.

وقال "الجبلي"، فى تصريحات له عقب اللقاء إنه تم بحث العلاقات بين مصر وزيمبابوي في مختلف المجالات بصفة عامة وفي المجال البرلماني بصفة خاصة، مشيراً الى أن رئيس برلمان زيمبابوي أشاد بالدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا التي تدعم العلاقات بين مصر ومختلف الدول الإفريقية.

وأضاف، أن "موديندا"، أشاد أيضاً بالعلاقات التاريخية بين القاهرة وهراري والتي تعود لحقبة التحرر من الاستعمار وأكد أن مصر عبر تاريخها لم تنفصل عن هُويتها الأفريقية، التي تعتز وتفخر بالانتماء إليها وتم استعراض سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مؤكداً على ضرورة التنسيق المُشترك في المحافل الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

وتابع: "رئيس برلمان زيمبابوي أشاد بدعم مجلس النواب المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لمرشح البرلمان الزيمبابوي في انتخابات البرلمان الإفريقي"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين مجلسي النواب المصري الزيمبابوي.