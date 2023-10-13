مصرع طفلة وإصابة6 بينهم إيطالية في حادث مروع بطريق المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 6 آخرون في تصادم 4 سيارات ملاكي بطريق المريوطية جنوب الجيزة اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا مركز البدرشين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام 4 سيارات ملاكي بكوبري منشية دهشور.

أسفر الحادث عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 13 سنة وأصيب 6 آخرون بينهم مصابة تحمل الجنسية الإيطالية.

نقل المصابون إلى مستشفى الحوامدية وإيداع الجثمان ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.