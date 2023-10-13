"ندى ولعت في نفسها".. لحظات الرعب داخل شقة الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حياة زوجية صعبة حاصرتها الخلافات من كل جانب حتى أضحى الاستمرار تحت سقف عش الزوجية ضرب من ضروب للخيال لتقرر الزوجة إسدال الستار على حياتها لا حياتها الزوجية فقط واختارت طريقة تقشعر لها الأبدان.

منذ أسبوع وتحديدا داخل شقة سكنية بسيطة بحي الوراق شمال الجيزة دبَّ شجار -مألوف للجيران- بين "ندى" وزوجها ما بين خلافات وجهة النظر والأحوال المعيشية الصعبة إلا أن النهاية جاءت مغايرة تلك المرة.

صراخ وعويل تبدلت معهما الأجواء داخل العقار بالشارع الضيق هرول على إثره الجيران لمعرفة ماهيته فجاءت المفاجأة الصادمة "ندى ولعت في نفسها".

أسرع الأهالي بنقل السيدة إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذها بينما خضع الزوج لجلسة سماع أقوال من قبل رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث بينت أن "ندى.ص." في العشرينات من العمر، سكبت على جسدها مادة سريعة الاشتعال وأضرمت النار في نفسها بسبب خلافات زوجية قبل أن تفارق الحياة داخل المستشفى متأثرة بإصبتها بحروف طالت أنحاء جسدها.

أودعت الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي تمهيدًا للتشريح وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة أحاله إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.