شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعلن الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، أن الاحتلال الإسرائيلى يعلن الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الجمعة ، 35 فلسطينيًا من مُحافظات الخليل وجنين ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 26 فلسطينيًا خلال حملة مداهمات للمنازل من مناطق مُتفرقة بمُحافظة الخليل الجنوبية، فيما جرى اعتقال ستة آخرين من بلدة "قباطية" في جنوب مُحافظة "جنين" بشمال الضفة . وذكرت المصادر أن مُسنًا أصيب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق خلال مواجهات في مدينة "نابلس" شمال الضفة، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين.

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