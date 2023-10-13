شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القدس المحتلة: سنبقى على أرضنا ولن نقبل تهجير أبناء شعبنا من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان غيث محافظ القدس المحتلة، إننا سنبقى على أرضنا ولن نقبل تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنابل الفوسفورية المحرمة دوليا في قصف المدنيين بقطاع غزة.

وكشف عن تقارير عدة حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في قطاع غزة، مضيفا: "نحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة".

وذكر محافظ القدس المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي يستفيد من الغطاء الأمريكي والغربى في ارتكاب جرائمه في قطاع غزة، داعيا الجميع أن يقف أمام مسؤولياته تجاه الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

واستشهد 100 فلسطيني على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء وأصيب المئات، اليوم الجمعة، جراء الغارات والقصف العنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، في الخليج 365 من العدوان على قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بانتشال جثث 17 شهيدًا جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد على الأقل لبناية سكنية في مخيم "البريج" وسط القطاع، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، نقلوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة "دير البلح" المُجاورة.