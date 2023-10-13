شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: إسرائيل تستهدف مستشفى للأطفال بقنابل الفسفور الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة بعد استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى بقنابل الفسفور الأبيض، بحسب ما أكده المتحدث باسم الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنينا في بطن أمه وقتله قبل الخروج للحياة في المجزرة التي ارتكبها قبل قليل بغزة ليلحقا بعائلتهما التي أبيدت.