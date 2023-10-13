- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحارب الغلاء في عدد ”الخليج 365” غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، السبت، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها في محاربة الحكومة للغلاء عبر طرح السلع الغذائية بخصومات تصل لـ25% بكل المحافظات اليوم.
واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..اليوم.. إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية
"الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة المبدئية لأسماء المرشحين بعد غد الاثنين.. وارتفاع عدد المرشحين للرئاسة إلى 4 بعد قبولالحكومة تحارب الغلاء
طرح السلع الغذائية بخصومات تصل لـ25% بكل المحافظات اليوم
وزيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية بالتوازى مع مبادرة تخفيض الأسعارطرح 40 طن لحوم مجمدة يوميا بسعر 160 جنيها للكيلو
غزة تحت القصف ومصر تواصل الدعم
هجمات هنيفة للاحتلال الإسرائيلى بحرا وبرا وجواارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لأكثر من 1500 شخص وإصابة آلاف آخرين
عماد متعب في ندوة ”الخليج 365”:كورونا أفسدت مباراة اعتزالى مع برشلونة
مصر تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم.. ووقفة تضامنية بالجامع الأزهر دعما للشعب الفلسطينيحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى تقود حملة للتبرع بالدم
محمود فوزى يدعو كل مواطن مصري إلى التبرع بالدم.. ويؤكد: موقف الدولة المصرية ثابت من القضية الفلسطينية
الخليج 365
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز