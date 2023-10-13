بينهم 40 طفلا.. مصدر أمني يكشف الحصيلة النهائية لحادث تسمم "فرح العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة عن الحصيلة النهائية لحادث تسمم جماعي بإحدى قرى مركز العياط جنوب المحافظة.

قال المصدر في تصريحات خاصة إن وجبة ترمس بإحدى حفلات الزفاف تسببت في ادعاء تسمم جماعي لنحو 60 مصابا بينهم 40 طفلا، مؤكدا استقرار حالتهم الصحية ومغادرة غالبيتهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

مصادر مطلعة -رفضت نشر اسمها- قالت إن الحاضرين بحفل زفاف تناول "ترمس" ما تسبب في إصابتهم بوعكة صحية وادعاء تسمم نقلوا على إثره إلى المستشفى.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة أن 60 مصابا خضعوا لغسيل معدة بواسطة الأطقم الطبية في مستشفى العياط تميهدًا لمغادرتهم تباعا بعد استقرار حالتهم الصحية.

مصدر مسؤول أفاد -في وقت سابق- أن الحادث أسفر عن 180 حالة ادعاء تسمم -غابيتهم حالات طفيفة- إثر تناولهم إحدى الأطعمة في أثناء حضورهم إحدى المناسبات لافتا إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى العياط المركزي للخضوضع للعلاج الطبي اللازم وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر.