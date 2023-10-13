جثة شاب محترقًا تثير لغزًا في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت شاب مصرعه حرقًا بمدينة نصر نصر شرق القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب في ظروف غامضة.

رئيس المباحث الجنائية للقطاع وجه بسرعة فحص البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر في حضور ممثل النيابة العامة.

تبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 31 سنة يدعى "محمد.ر." بها آثار حروق متفرقة بالجسم نتج عنها الوفاة، ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال الأسرة والجيران لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

أودع رجال المباحث الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.