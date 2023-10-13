الجيزة تشارك في فعاليات حملة التبرع بالدم للشعب الفلسطيني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، بمتابعه فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي بالتعاون مع "حياة كريمة" تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق عقب صلاة الجمعة اليوم وذلك لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم.

وشهد فعاليات الحملة، وفقا لبيان الخميس، إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، نواب المحافظ، حيث تم استقبال المواطنين الراغبين في التبرع بالدم من خلال نقطتين للتبرع بحي العجوزة وسط تجهيزات كبيرة لتسهيل عملية التبرع.

وتابع نواب محافظ الجيزة، تواجد الفرق الطبية والمتطوعين؛ لتقى التبرعات بالدم من المواطنين الراغبين بالمشاركة حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع،

في إطار جهود الدولة نحو توفير المساعدات اللازمة ورفع المعاناة عن كاهل الاشقاء الفلسطينين.

يأتي ذلك، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيه قوافل إغاثة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لدعم الشعب.