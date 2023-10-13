رئيس "عربية النواب": خطبة الجمعة اليوم وثيقة مهمة للحفاظ على الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة للدور التنويري والثقافة المهم الذي تقوم به وزارة الأوقاف من خلال قيام الأئمة والخطباء والدعاء بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية، فى توعية المواطنين بمختلف المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن مؤكداً أن جميع الأئمة والدعاء خلال تناولهم فى خطبة الجمعة اليوم لهذا الملف كانوا على مستوى المسئولية وأظهروا للمواطنين من خلال الآيات القرآنية الكريمة من كتاب الله عز وجل والأحاديث النبوية الشريفة كيفية الحفاظ على الأوطان ومواجهة التحديات والاكاذيب والسموم التى تبثها قوى الشر والظلام والارهاب ضد مصر.

وأعلن "أباظة"، اتفاقه التام مع رؤية وزارة الأوقاف بقيادة العالم الكبير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في اختيار موضوع خطبة الجمعة والذي جاء تحت عنوان "الوعي الرشيد وأثره في مواجهة التحديات"، مشيدًا بالتحذيرات الواضحة والحاسمة من الأئمة والدعاة من خطورة الشائعات التي تبث بين الحين والآخر وأنه لابد أن ننتبه إلى الشائعات والأكاذيب التي يروجها المرجفين في هذه اللحظات من عمر الأمم.

وطالب وسائل الإعلام، بالاستجابة الفورية للدعوة المهمة من علماء وأئمة وزارة الأوقاف لنشر الوعي الرشيد بين أبناء هذه الأمة، وأن يلتزم كل إنسان بتخصصه، وألا ينصب الجميع أنفسهم مفتين مع الوقوف من الجميع يدًا واحدًة خلف الوطن والارتقاء به علميًا، اقتصاديًا واجتماعيًا.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة خطة الجمعة اليوم بجميع المساجد المصرية بمثابة وثيقة فى غاية الأهمية حول الحفاظ على الوطن والالتفاف والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة وجميع مؤسسات الدولة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر وشعبها العظيم على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة.