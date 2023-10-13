صواريخ محرمة دوليا.. صحفي فلسطيني يكشف لـ"الخليج 365" تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال أحمد اللوح الصحفي الفلسطيني، إنَّه هناك 1900 شهيدًا فلسطينيًّا وأكثر من 8000 جريحًا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف آلاف المنازل والمؤسسات الحكومية والمراكز الشرطية والأمنية ومواقع المقاومة والمؤسسات المدنية والوزارات، ما أدى إلى تدميرها بمقاتلات الاحتلال.

وأشار إلى أن مقالات الاحتلال دمرت الشوارع الرئيسية، علاوة على استهداف المدارس والجامعات، مؤكدًا أنَّه لا أحد يسلم من استهداف قوات الاحتلال والصواريخ المحرمة دوليًّا.

ولفت إلى أن الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تعمَّد قصف كل من يتحرك على الأرض.