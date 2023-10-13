مؤشرات أولية: الدكتور أسامة عبد الحي نقيبًا للأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن فوز الدكتور أسامة عبد الحي مرشح تيار المستقبل، بمنصب نقيب الأطباء، خلفا للدكتور حسين خيري.

وأظهرت المؤشرات تقدم "عبدالحي" عن الدكتور إيهاب الطاهر مرشح قائمة الاستقلال، والذي يعد أقرب منافسيه.

كما كشفت المؤشرات الأولية، عن فوز الدكتور أحمد حسانين بمقعد نقيب أطباء الجيزة، و الدكتور حمدي الجزار بمقعد نقيب أطباء القليوبية، والدكتورة جميلة نصر نقيباً لأطباء الإسماعيلية،ود. طارق خلف نقيباً لأطباء المنيا، ود.احمد فوزي نقيبا للأطباء بسوهاج، ود.بهاء توفيق نقيباً لأطباء الغربية.

وتوافد آلاف الأطباء على مقر النقابة العامة بالقاهرة والنقابات الفرعية بالمحافظات اليوم الجمعة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي؛ لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي بشكل كامل من أعضاء بهيئة النيابة الإدارية.