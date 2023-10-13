"صناعة الشيوخ": تدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين يتطلب سرعة تدخل المجتمع المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أشاد المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالقضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من المسئولين الإيطاليين لدعم الشراكة المتميزة بين البلدين.

كما أشاد "المنزلاوي"، في بما دار خلال اللقاء من مباحثات حول الأوضاع الدولية والإقليمية والتطورات الراهنة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي والتوافق على الخطورة البالغة للموقف وأهمية العمل على وقف التصعيد، وتحقيق التهدئة بين الطرفين حرصاً على استقرار المنطقة، مع تأكيد أن السلام العادل والشامل استناداً إلى حل الدولتين والذى يمثل ضرورة قصوى لاستقرار المنطقة.

وطالب من المجتمع الدولي سرعة التحرك وإعطاء أكبر اهتمام لتأكيد الرئيس السيسي على أن مصر تبذل مساعيها وتكثّف اتصالاتها لاحتواء الموقف منعاً لتفاقمه ووقف نزيف الدماء وحماية المدنيين ومنع استهدافهم والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني اضافة الى تحذير الرئيس السيسى من العواقب الخطيرة أمنياً وإنسانياً للنزاع الجاري وأهمية الدور الأوروبي والدولي في دعم مسار التهدئة والمفاوضات.

وأعرب عن ثقته التامة في أن هذا اللقاء سيكون له آثاره الإيجابية لدعم العلاقات بين القاهرة وروما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.