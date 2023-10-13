شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية على مطار العريش.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر مطار العريش بشمال سيناء اليوم الجمعة، فى استقبال تدفق مساعدات إغاثية قادمة من العديد من الدول لصالح أهالى قطاع غزة، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصرى الشحنات تمهيدا لإيصالها إلى غزة.

كما استقبل مطار العريش شحنة مساعدات لصالح أهالي غزة، وهي الشحنة الثالثة من شحنات مساعدات دولية يتوالي وصولها لمطار العريش .

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الشحنة تتضمن 26.5 طن أدوية ومستلزمات طبية قادمة من تركيا، وسبقها وصول 24 طن مساعدات طبية وأغذية.

وانتهي شباب متطوعين من الهلال الأحمر المصري من تفريغ ونقل 24 طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية تركية وصلت مطار العريش لصالح أهالي غزة.

فيما قال إيهاب حسن، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تم تخصيص منطقة استاد العريش، ومناطق الملاعب، لتكون مخازن للمساعدات، وإن شباب التطوع بالشباب والرياضة يشاركون مع الهلال الأحمر في أعمال نقل المساعدات وتخزينها.

وكان الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، قال إن مصر من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لأهالي غزة، مؤكدا أن شباب الهلال الأحمر المصري يواصلون مهامهم على مدار الساعة متطوعين لنقل المساعدات الدولية بعد استلامها.