شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه لتطوير مراكز خدمة العملاء بـ"كهرباء شمال الدلتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة نفذت أعمال تطوير ورفع كفاءة مراكز خدمه العملاء و مباني الهندسات لرفع مستوى الخدمة المقدمة بقيمة 5 مليون و 88 ألف جنيه .

و أضاف عسل فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” أن الشركة مهتمة بتحسين مستوى الخدمة للمواطنين حيث تم تطوير 5 مباني هندسات (شرق المنصورة ، غرب المنصورة، قرى المنصورة 1) قطاع جنوب الدقهلية ، (بنى عبيد ) قطاع شمال الدقهلية ، (الرياض ) قطاع كفر الشيخ ، بالإضافة إلى تفعيل جميع خدمات المنصة الاليكترونيه الموحده لخدمات الكهرباء بإجمالي عدد (26) خدمة .

و أشار عسل إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مركزي خدمة عملاء (شرق وغرب المنصورة ) بقطاع جنوب الدقهلية مع تفعيل الخدمات الجديدة ( المنطقة الذكية smart area - كبار السن وذوي الهمم - استطلاع رأي مميكن ) وقامت الشركة باستحداث خدمات ( الحجز المسبق - توفير wi - fi مجاني للعملاء - تحديد الموقع الجغرافي لمراكز خدمة العملاء ).

‏وتابع عسل أنه تم الانتهاء من توحيد الهوية البصرية لهندسات ( قرى المنصورة 1- بني عبيد - رأس البر ) وجاري الانتهاء من هندسات ( قري المنصورة 2 - جمصة - الرياض - بلطيم ) ، علاوة على تحويل نماذج الطلبات داخل مراكز خدمة العملاء إلى نماذج طلبات ذكيه وذلك بإضافة QR code أسفل الطلبات ليتم الاتصال فورا من قبل العميل بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء أو الصفحة الرسمية للشركة على ال Facebook لسهوله الوصول إلى الإرشادات والتعليمات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين .