تخفيضات تصل لـ 25%.. غدًا بدء تطبيق مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يبدأ غدًا السبت تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أفاد بأنه تم تحديد 7 مجموعات من السلع الرئيسة، التى سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 و25%، مضيفًا أن هناك عددا من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها بالفعل، موضحًا: بالتوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 و25%.

وأوضح "مدبولي" أنه سيكون مُوضحًا كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، إذ تأتي السلع الـ7 التي سيبدأ تطبيق تخفيضها اعتبارًا من الغد على هذا النحو:

- الفول.

- العدس.

- الألبان.

- الجبن الأبيض.

- المكرونة.

- السكر.

- الأرز.

- زيت الطعام.

بالإضافة إلى أنه جرى التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

وذكر رئيس مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ قرارات من وزير المالية وتوقيعها من قبل رئيس الوزراء، بشأن تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة 6 أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، ويعقُبه استقرار في سعر هذه المنتجات، مضيفًا: "لا نريد مجرد انخفاض وقتي لفترة زمنية محدودة، لذا تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي وزارة المالية والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن إلى انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة بنسب تتراوح ما بين 15% و25% للمجموعة الـ7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة حوالي 15%".