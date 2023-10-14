عرضوا أفكارهم ومقترحاتهم.. حملة السيسي تستقبل وفد الكيانات الشبابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية والمستشار القانوني للحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

وأبدى وفد الكيانات الشبابية استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل تنظيم ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف بتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية.

وأشار إلى أنه بالفعل تم تنظيم عدد من الندوات لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف لتأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر ٢٠٣٠.