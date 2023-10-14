بدأ خدمته بحي جامعي القمامة.. من هو القمص سمعان إبراهيم مؤسس الدير الأشهر في المقطم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين عامًا، وظلَّ خلال ما يزيد عن ٤٥ عامًا منها كاهنًا.

القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الدباغ بحي المقطم، تنيح عن عمر بلغ ٨٢ عامًا، بعد رحلة طويلة من الخدمة الباذلة.

وسيم الأب المتنيح كاهنًا خلال يوم ١٤ يناير ١٩٧٨ ونال القمصية في ١٥ يوليو ١٩٩٤، وتنيح الأربعاء 11 أكتوبر 2023.

و"سمعان" الذي ولد خلال 5 ديسمبر 1941، تمت ترقيته إلى رتبة القمصية بيد البابا الأنبا شنودة مع ترقية تسعة كهنة آخرين.

وشهدت جنازته حضور الآلاف من أبناء الكنيسة ومن محبيه وامتلأت بهم جنبات الكنيسة الكبرى بالدير.

وصلوات تجنيزه شهدت مشاركة بعض أحبار الكنيسة، من بينهم الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا دانيال والأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم.

كما حضر الصلاة أيضًا ممثلو الطوائف المسيحية، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين، وحي المقطم والجهات الأمنية.