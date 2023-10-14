بالهدايا ورش المياه.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة إيجين اليونانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات شركة إيجين اليونانية، قادمة من مطار أثينا على متنها ٨٢ راكباً، ومن المقرر أن يستقبل المطار رحلة أسبوعياً للشركة قادمة من العاصمة اليونانية.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه على أرض المهبط وتقديم الهدايا التذكارية للركاب من قبل فريق العلاقات العامة بالمطار، وسط كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني لكافة المطارات المصرية بضرورة الاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد وتقديم كافة التسهيلات والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، خاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضاري الذى يليق بمكانة مصر.