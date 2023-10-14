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ننشر مواقيت الصلاة السبت 14/10/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

 

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:29  ص

موعد صلاة الظهر 12:41 ص

موعد صلاة العصر 58: 3

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء  7:44

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:33 ص

موعد صلاة الظهر 12:46

موعد صلاة العصر 4:02

موعد صلاة المغرب 6:31 م

موعد صلاة العشاء 7:49 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:25

موعد صلاة الظهر 12:37 م

موعد  صلاة العصر 3:54 م 

موعد صلاة المغرب 6:23 م

موعد صلاة العشاء 7:40  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:17

وقت صلاة الظهر 12:29 

موعد صلاة  العصر 3:47 م

وقت صلاة المغرب 6:17 م

وقت صلاة العشاء 7:31 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:23  ص

موعد صلاة الظهر 12:35 ص

موعد صلاة العصر 55: 3

موعد صلاة المغرب 6:25 م

موعد صلاة العشاء 7:38

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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