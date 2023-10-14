شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 14/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:29 ص
موعد صلاة الظهر 12:41 ص
موعد صلاة العصر 58: 3
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:44
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:33 ص
موعد صلاة الظهر 12:46
موعد صلاة العصر 4:02
موعد صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:49 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:25
موعد صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:40 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:17
وقت صلاة الظهر 12:29
موعد صلاة العصر 3:47 م
وقت صلاة المغرب 6:17 م
وقت صلاة العشاء 7:31 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:35 ص
موعد صلاة العصر 55: 3
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:38
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