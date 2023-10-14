شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يدفع بقوات مشاة داخل قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جيش الاحتلال الإسرائيل، دفع بقوة عسكرية راجلة (مشاه) داخل قطاع غزة في محاولة للبحث عن المختطفين الذين اسرتهم الفصائل الفلسطينية .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات نفذت مداهمات داخل قطاع غزة لاستكمال ما وصفه بتطهير مناطق القصف من الفصائل.

وبحسب قوله، فقد تم خلال هذه العمليات البحث عن المفقودين من قبل قوات المشاة والمدرعات قامت بالبحث عن نتائج قد تساعد في تحديد مكان المفقودين.

كما زعم أن قواته المتسللة أحبطت بنية تحتية ومنصات تحتوي مضادات أرضية كانت تطلق النار على الطائرات.