شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم للعمل بالحصة لسد العجز بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات والإدارات التعليمية الخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم للعمل بالحصة فى المدارس لسد العجز، فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم المدارس بالتخصصات المطلوبة لتحقيق الانضباط والاستقرار الدراسى.
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاقد مع معلمين لسد العجز، بالإضافة إلى الاستعانة بخريجات كليات التربية اللاتى يؤدين الخدمة العامة فى المدارس لسد العجز فى المدارس، حيث تتعاقد المديريات للعمل بالحصة مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا على النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.
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