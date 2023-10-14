شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم للعمل بالحصة لسد العجز بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات والإدارات التعليمية الخطوات والأوراق المطلوبة للتقديم للعمل بالحصة فى المدارس لسد العجز، فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم المدارس بالتخصصات المطلوبة لتحقيق الانضباط والاستقرار الدراسى.

وأكدت المديريات التعليمية أن طلب العمل بالحصة يتم التقدم به فى الإدارة التعليمية التى تقع فى نطاق محل إقامة الراغب فى العمل، مع تقديم المستندات والاوراق المطلوبة، وتشمل: طلب باسم مدير الإدارة التعليمية، وصورة شهادة المؤهل الدراسي والأصل للاطلاع، وصورة شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإنات مع الأصل للاطلاع عليه و4 صور شخصية و3 صور من بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ تقديم الطلب، وإقرار بعدم المطالبة بالتعيين مستقبلا أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة، وإقرار قبول توزيع على المدارس التي بها عجز، على أن يتم وضع المستندات في دوسيه بلاستيك بنفس الترتيب السابق للمستندات.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاقد مع معلمين لسد العجز، بالإضافة إلى الاستعانة بخريجات كليات التربية اللاتى يؤدين الخدمة العامة فى المدارس لسد العجز فى المدارس، حيث تتعاقد المديريات للعمل بالحصة مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا على النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.