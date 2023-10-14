شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أسباب إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز أسباب إصابة الماشية والرؤوس المحصنة بمرض الحمى القلاعية، فى النقاط التالية:
1- عدم الالتزام بتنفيذ برامج التحصين في مواعيدها المقررة.
2- عدم الانتظام في مدوامة تلقي اللقاح وفقًا للجدول الزمني الموضوع .
3- عدم الالتزام بالطرق المنصوص عليها في نقل اللقاح .
4- الأخطاء الناتجة عن عدم حفظ اللقاح بطريقة صحيحة.
5-الأخطاء الناتجة عن عدم الالتزام بتوقيت التحصين والتلقيح والذى يفضل أن يكون في الصباح الباكر .
6- الالتزام ببرامج التغذية الجيدة الموصى بها .
7- التسكين الجيد بأماكن ملائمة وصحية .
8- الالتزام بتنفيذ برنامج التحصين لكامل الحيوانات دون إهمال أي فرد منها .
9- تحصين كامل القطيع في نفس التوقيت .
10- الإصابة بسلالة جديدة لا يغطيها التحصين.
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