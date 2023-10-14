شكرا لقرائتكم خبر عن 88 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم فى الطرقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات. وأيد 88% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات، بينما عارض 12% من القرء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات.

نتيجة استطلاع

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