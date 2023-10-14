غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

تنتهي لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت من تلقي أوراق الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات الترشح من يوم 5 أكتوبر الجاري وحتى يوم 14 أكتوبر من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرًا.

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين حتى الآن بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية وهما المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.