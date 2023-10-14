أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة الأسبوع الجاري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقع حدوثها خلال الفترة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل.

ووفق ما توقعته الأرصاد، يسود يوم السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد هذه الفترة انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة انتشار شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، علاوة على نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.