شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. فوز أسامة عبد الحى بمنصب نقيب الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة لرؤساء النقابات الفرعية ونصف مجالس الفرعيات عن اكتساح تيار المستقبل للانتخابات خاصة على مقعد النقيب العام ونقباء الفرعيات.

وأوضحت المؤشرات أن الدكتور أسامة عبد الحي مرشح تيار المستقبل على منصب النقيب العام قد حسم الفوز بالمنصب على حساب منافسيه، كما حصل تيار المستقبل على معقد رئيس نقابة فرعية فى محافظات:

شيرين غالب نقيبا للقاهرة.

أحمد حسانين نقيبا للجيزة.

حمدي الجزار نقيبا للقليوبية.

محمد عثمان نقيبا للفيوم.

أحمد البلتاجي نقيباً دمياط.

عبدالمنعم فوزي نقيبا للإسكندرية.

أبو النجا الحجاجي نقيبا للأقصر.

علي توفيق نقيبا للدقهلية.

جميلة نصر نقيبا للإسماعيلية.

طارق خلف نقيبا للمنيا.

أحمد فوزي نقيبا لسوهاج.

بهاء توفيق نقيبا للغربية.

أبو النجا الحجاجي نقيباً للأقصر.

عبدالمنعم فوزي نقيبا للإسكندرية.

أحمد البلتاجي نقيباً لدمياط.

حلمي برغش نقيباً للبحيرة.

تامر البوهي نقيباً للسويس.

أحمد القرش نقيباً للمنوفية.

حامد مكي نقيباً لأسوان.

وكانت قد عقدت النقابة العامة للأطباء، انتخابات التجديد النصفى، أمس الجمعة، 13 أكتوبر 2023، فى كافة المحافظات لاختيار النقيب العام، رؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية.