شكرا لقرائتكم خبر عن 256 شهيدا و1788 مصابا فى غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مستشفيات غزة، استشهاد 256 مواطنا بينهم 20 طفلاً، إضافة إلى إصابة 1788 مواطنا، خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال الحربي شن سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والغربية من مدينة غزة، استهدفت منازل المواطنين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية.

وأضاف، أن الغارات تركزت في حي تل الهوا، ومستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، الذي لجأت إليه مئات العائلات، طلبا للحماية من قصف الاحتلال.

واستهدفت طائرات الاحتلال أحياء الرمال، ومحيط مخيم الشاطئ، ومنطقة أبراج المخابرات، والكرامة، والفيروز، ودمرت فيها عشرات المنازل، والبنايات السكنية.

وقصفت طائرات الاحتلال بعشرات الصواريخ منطقتي السودانية والواحة والمنطقة الغربية والشمالية في بيت لاهيا شمال القطاع، مستخدمة سياسة الأرض المحروقة.

واستهدف طيران الاحتلال عددا من المنازل في خان يونس غربها وشرقها، هذه المدينة التي لجأت اليها المئات من الاسر، التي نزحت قسرا من شمال القطاع.

وتعرضت مدينة رفح الى الجنوب من القطاع الى عشرات الغارات التي استهدف في اغلبها منازل المواطنين وأوقعت شهداء وجرى في صفوفهم.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1951 شهيدا، منذ بداية العدوان يوم السبت الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 1900 شهيد، بينهم 614 طفلا و370 امرأة، بينما وصل عدد الجرحى إلى 7696 جريحاً.