شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه المديريات بسرعة التعاقد مع المعلمين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم توجيه المديريات التعليمية والإدارات بسرعة التعاقد مع المعلمين الجدد وتسكينهم فى المدارس للمساهمة فى سد العجز فى التخصصات المطلوبة، موضحة أن المعلمين الجدد سوف يتسلمون العمل فى صفوف رياض الأطفال والصفوف الأولى، مضيفة أنه قبل انتهاء الشهر الجاري سيكون جميع المعلمين المرشحين للعمل تم التعاقد معهم وتسليمهم العمل.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.