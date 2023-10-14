شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر فى غزة: نواجه وضعا كارثيا وسيارات الإسعاف مهددة بالتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أبو مصبح المتحدث باسم الهلال الأحمر فى قطاع غزة: "نواجه وضعا إنسانيا كارثيا وسيارات الإسعاف مهددة بالتوقف عن الخدمة"، متابعا: "المستلزمات الطبية مهددة بالنفاد ونعاني شحا في الوقود".

وأضاف متحدث الهلال الأحمر بغزة فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لتقديم الإسعافات لأهالى غزة".

كانت منظمة الدفاع عن الأطفال، أعلنت، إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 614، وهو رقم مرشح للارتفاع، وأفادت في تقرير لها، مساء الجمعة، بأن الغارات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل 583 طفلا، وهو ما يمثل عمليا ثلث عدد الشهداء الفلسطينيين منذ اندلاع بدء العمليات العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية.

وهذا يعني أن القصف الإسرائيلي أودى بحياة نحو 31 طفلا فقط في الساعات الأخيرة، وتوقعت المنظمة أن ترتفع الحصيلة في ظل منع إسرائيل الفلسطينيين في القطاع المحاصر من الحصول على الغذاء والماء والكهرباء والإمدادات الطبية.