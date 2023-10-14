شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25%.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، التنفيذ اليوم، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الاستعداد لتطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين ، حيث تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق، كما بدأت وزارة التموين في مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة السلع الغذائية .