شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: النصيب الأكبر فى توزيع المعلمين الجدد للمدارس ذات العجز الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية أن الأولوية فى توزيع المعلمين الجدد للمدارس التى تعانى من عجز كبير فى التخصصات وبها عجز كبير فى أعداد المعلمين، مشددة على أن كل معلم سوف يتم تسكينه وفق الثابت ببطاقة الرقم القومى والتوزيع الجغرافى المحدد من قبل الإدارات التعليمية، ولكن فى المدارس التى تعانى من عجز صارخ فى المدرسين، مشددة على أن هناك مدارس تحتاج إلى أعداد كبيرة من المعلمين لتحقيق الانضباط والاستقرار الدراسى ومن ثم ستكون لها الأولوية.

وتابعت المديريات التعليمية، أن المراحل الأخرى من مسابقة تعيين المعلمين الجدد والتى تستهدف 150 ألف سيتم توزيعهم على المدارس وفق الاحتياجات.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.