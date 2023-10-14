شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد ضرورة الوقف الفورى للقصف وأية عمليات عسكرية برية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيا منّ جوزيب بوريل‬⁩ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، عبر منصة "x".

أكد وزير الخارجية على ضرورة الوقف الفوري للقصف وأية عمليات عسكرية برية في غزة، والنفاذ الآمن للمساعدات الإغاثية، والنأي عن تزايد التصعيد أو توسيع رقعته.