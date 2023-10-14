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وزير الخارجية يؤكد ضرورة الوقف الفورى للقصف وأية عمليات عسكرية برية فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيا منّ جوزيب بوريل‬⁩ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، عبر منصة "x". 

 

أكد وزير الخارجية على ضرورة الوقف الفوري للقصف وأية عمليات عسكرية برية في غزة، والنفاذ الآمن للمساعدات الإغاثية، والنأي عن تزايد التصعيد أو توسيع رقعته.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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