شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: إسرائيل قتلت 324 مواطنا بينهم 126 طفلا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 324 مواطنا منهم 126 طفلا و88 سيدة، بالإضافة لإصابة 1018 آخرين بجراح مختلفة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب بيان مقتضب للصحة الفلسطينية في غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 66% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة بعد استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى بقنابل الفسفور الأبيض، بحسب ما أكده المتحدث باسم الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنينا في بطن أمه وقتله قبل الخروج للحياة في المجزرة التي ارتكبها قبل قليل بغزة ليلحقا بعائلتهما التي أبيدت.