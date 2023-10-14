بعد غموض 16 يومًا .. الأمن يحل لغز مقتل طالبة الشرقية ويضبط المتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، أمس الجمعة، ملابسات مقتل طالبة بالصف الأول الثانوي، والعثور على جثتها بجوار مقابر قريتها بمحافظة الشرقية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميلها، تم ضبطه.

عصر الأربعاء الأخير من شهر سبتمبر، توجهت الضحية كعادتها؛ لحضور درس تعليمي بأحد السناتر التعليمية بقريتها، لكن السيناريو المعتاد تغير ولم تعد الفتاة، حتى عثر الأهالي على جثتها بعد ثلاثة أيام، وسط كومة قش بقطعة أرض زراعية مجاورة لمقابر القرية.

أبلغ الأهالي أجهزة الأمن بالشرقية، فانتقلت قوة أمنية إلى موقع العثور على الجثة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

الحادثة أثارت سخط أهالي القرية، وحولت مواقع التواصل الاجتماعي الى منصات غضب واحتجاج حملت مطالب بتحقيق العدالة وتوقيع أقصى عقوبة للمتهم.

بعد مرور 16 يومًا، على اختفاء الضحية، نجحت أجهزة الأمن في كشف لغز إختفاءها، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، زميل الفتاة ويقيم بنفس قريتها.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.