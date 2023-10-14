مخدرات بـ 3 مليون جنيه.. سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 40 بندقية بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بمطروح تخصص نشاطهما الإجرامي في جلب وتهريب الأسلحة النارية والمواد المخدر، في ضربة أمنية حاسمة.

ومعلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية قيام إثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية بجلب كمية من الأسلحة النارية والمواد المخدرة مخبأة بأماكن سرية داخل سيارة نقل تمهيداً لترويجها على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 40 بندقية خرطوش – 20000 قرص مخدر - سيارة نقل، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والسيارة المضبوطة للتنقل بها والترويج لنشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3.000.000 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.