بعد غلق باب الترشح.. 4 مرشحين محتملين في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وحتى غلق الباب في الثانية ظهر اليوم، تقدم 4 مرشحين محتملين بأوراقهم وهم: عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة "تزكيات النواب"، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران "تزكيات النواب".

وألزم قانون الانتخابات المرشحين للانتخابات الرئاسية تقديم 20 تزكية على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف توكيل من المواطنين على الأقل بينها 1000 من 15 محافظة.

ومن المقرر أن تعلن الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتى الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تقام بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر، وبالداخل أيام أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.