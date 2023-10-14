ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم 50 كجم مخدرات بقيمة 2.7 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في ضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بالبحيرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية، أفادت قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة البحيرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام- 105 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10.500 كيلو جرام–20 اسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت جميعها 10 كيلو جرام- كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام- 10.570 ألف قرص مخدر - 3 بندقية آلية –4 بندقية خرطوش - 2 فرد محلي - 10 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 2 ميزان حساس.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و750 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.